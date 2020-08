David Silva, Mayoral e Fares: Lotito prepara il super tris!

Claudio Lotito è scatenato e sta preparando tre regali per Simone Inzaghi, in vista del prolungamento di contratto dell’allenatore. La Lazio è a un passo dalla chiusura di una tripla operazione: David Silva, Mayoral e Fares. Per il centrocampista spagnolo, dopo le attendibili anticipazioni spagnole di diversi giorni fa spente per precauzione da Tare, pronto un contratto triennale da quattro milioni a stagione più bonus. Un colpo straordinario per un classe 1986 reduce da un fantastico ciclo con il Manchester City. In stato avanzato, come già anticipato, le trattative per Borja Mayoral, attaccante del Real, e per Mohamed Fares, scavalcata da giorni la concorrenza della Fiorentina. La Lazio sta per calare un tris di spessore, il modo migliore per festeggiare la qualificazione in Champions.

Foto: twitter Lazio