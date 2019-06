David Silva annuncia l’addio al Manchester City: “Tra un anno vado via”

David Silva annuncia l’addio al Manchester City. Il centrocampista spagnolo ha dichiarato che la prossima sarà l’ultima stagione con il club inglese. Queste le sue parole riportate dal Mirror: “Questa sarà la mia ultima stagione qui. Dieci anni sono abbastanza, è il momento giusto per lasciare. Inizialmente il club stava parlando di due anni di contratto, ma ho deciso di firmare un contratto annuale per chiudere con un decennio. Si completa un ciclo meraviglioso. Non posso mai vedermi giocare contro il Manchester City per un’altra squadra. Quindi 10 anni, questo è tutto”, ha chiuso David Silva.

Foto: sito ufficiale Premier League