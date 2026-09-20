David senza la Juve è un altro: terzo gol di fila. L’Atletico abbatte il Real

20/09/2026 | 18:18:16

Jonathan David si conferma ancora una volta decisivo con la maglia dell’Atletico: è suo il gol del 2-0 nel derby di Madrid, il terzo consecutivo in campionato. I colchoneros abbattono così il Real di Mourinho, costretto a chiudere la gara in inferiorità numerica dopo il fallo di Huijsen in area di rigore, che ha regalato all’Atletico il rigore dell’1-0. A nulla è servita la rete all’89’ di Rudiger, con il match che si è chiuso sul punteggio di 2-1.

Foto: X Atletico