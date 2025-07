David sbarca a Milano, inizia l’avventura con la Juventus

04/07/2025 | 11:15:45

David è sbarcato a Milano in questi minuti come mostrato dal video postato da Sportitalia e inizia la sua avventura con la Juventus. Il club bianconero aveva ripreso a lavorare sottotraccia grande intensità e con la pazienza necessaria per arrivare al colpaccio. Un passaggio chiave è avvenuto il 24 maggio, avevamo titolato “la Juve insiste per David, summit fissato”, aggiungendo che la priorità era Osimhen ma che il club avrebbe voluto assicurarsi due attaccanti importanti, andando oltre la situazione legata a Kolo Muani tutta da sciogliere. Una rincorsa all’attaccante iniziata due anni fa e che abbiamo ricostruito nelle ultime ore, adesso inizia l’era David alla Juventus.

FOTO: Screen Sportitalia