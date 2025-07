David: “Qui bisogna guadagnarsi tutto sul campo, so cosa comporta indossare questa maglia”

30/07/2025 | 14:51:32

Jonathan David continua a raccontarsi nel suo nuovo mondo bianconero: “Non esiste una garanzia di essere titolare in una squadra come la Juve. Qui bisogna guadagnarsi tutto sul campo. Non mi aspetto di partire sempre dall’inizio, ma darò il massimo per farmi trovare pronto ogni volta”, ha detto con lucidità. La voglia di competere e incidere non manca: “Sono estremamente competitivo e segnare è la mia natura. Per un attaccante, vincere e fare gol vanno sempre insieme”. Alla domanda sul Pallone d’Oro, David ha preferito non sbilanciarsi: “Non voglio parlare di cose lontane. Ho scelto la Juventus perché è un club ambizioso, proprio come me. L’obiettivo è migliorare, lavorare per la squadra e diventare uno dei migliori marcatori al mondo”. Infine, un pensiero sulla nuova tappa che lo attende: “Sono arrivato consapevole delle aspettative che comporta indossare questa maglia. Mentalmente sono pronto e voglio dimostrarlo ogni giorno”

Foto: insta david