David: quella strana sentenza dell’8 giugno che lo aveva allontanato dalla Juve e dalla Serie A

03/07/2025 | 20:19:26

Nella barbaria dei social molto spesso non si tiene conto dei momenti difficili – molto difficili – che vanno ben oltre la banalità del calciomercato. E allora nella ricostruzione si può omettere la fonte originaria in assoluta buona fede citando un sito straniero (noi che citiamo SEMPRE le fonti). Non abbiamo problemi a dare a chi (Matteo Moretto) aveva anticipato la notizia di Vitik al Bologna, avevamo semplicemente ripreso un sito straniero che – almeno nel tweet – non comprendeva la fonte originaria. Affare fatto, chiediamo venia per la dimenticanza. Vorremmo che accadesse la stessa cosa per i vari Beukema, Noa Lang, Viti, Dzeko, De Bruyne, Fazzini, Ricci, Bonny e ci fermiamo qui. Premesso questo, quando si lavora bisogna essere onesti fino in fondo e ammettere gli sfondoni presi, piuttosto che fare i fenomeni solo quando conviene. È la storia di Jonathan David, atteso domani a Torino per le visite con la Juventus, dopo quanto abbiamo svelato (la sua preferenza) con un video a partire dallo scorso 4 aprile. Tutto questo malgrado recentemente, era l’8 giugno, lo stesso Moretto avesse sentenziato che “David si allontana dalll’Italia, la Juventus ha ormai deciso di mollarlo”. Abbiamo riconosciuto il nostro errore, in assoluta buona fede, ti attribuiamo la paternità su Vitik, ma ti diamo un consiglio: se vuoi essere preciso fallo nel male e non solo nel bene (troppo facile). E adesso lasciaci in santa pace, ti auguriamo di non vivere certi momenti che vanno oltre le “bambinate”. Grazie.

Foto: Instagram David