David, mirino puntato su Milan-Juventus: il video del gran gol in allenamento

22/04/2026 | 20:30:53

David si mette in mostra in allenamento a pochi giorni dalla partita tra Juventus e Milan, uno snodo importante per la qualificazione in Champions League. La squadra di Spalletti ha svolto anche una partitella a grande ritmo e David è stato uno dei protagonisti. Il numero 30 bianconero ha anche segnato uno splendido gol. David ha fatto partire un gran destro a giro che è finito dritto all’incrocio dei pali. Arrivano dunque segnali incoraggianti da parte dell’ex attaccante del Lille, andato in gol anche nella scorsa partita di campionato.

foto x juve