David, la rinascita e quelle parole famose (“ha scartato la Serie A”)

26/01/2026 | 22:45:43

Jonathan David e il gol al Napoli per riacquisire un minimo di fiducia, all’interno di un periodo di crescita. Ricordate quando avevano detto che la sua decisione sarebbe stata quella di non sbarcare in Serie A? Bene, proprio in quei giorni, anzi un po’ prima (era aprile) si era promesso alla Juve come vi avevamo svelato: c’era soltanto da aspettare i tempi tecnici che sono maturati più avanti. È probabile che quelle previsioni sballate gli abbiano portato sfortuna. Scherzi a parte, adesso il canadese sta cercando di recuperare tutta la fiducia dopo una prima parte di stagione condizionata da mille problemi. Dal rigore di Parma ha preso la rincorsa, Spalletti gli è stato molto vicino. È vero che l’allenatore cerca un attaccante con caratteristiche diverse, ma di sicuro il peggio per Jonathan David è alle spalle. E ora non resta che ribadirlo con i fatti.

foto x juventus