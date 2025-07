David: “La Juventus è un grande club e avevo voglia di affrontare questa sfida. Su Tudor…”

30/07/2025 | 14:35:32

Jonathan David, nuovo bomber della Juve, si è così presentato in conferenza stampa: ” “La prima settimana è andata molto bene, i miei compagni mi hanno aiutato molto. Fino ad ora tutto positivo”, ha dichiarato. David ha spiegato cosa lo ha spinto a scegliere la Juve: “Ci sono stati diversi contatti con il club e con il management, e per me è stato molto importante. Ho parlato anche con alcuni giocatori. C’era grande interesse nei miei confronti e venire qui è stata una scelta naturale: la Juventus è un grande club e avevo voglia di affrontare questa sfida.” Spazio anche al primo confronto con l’allenatore: “La conversazione con il mister è stata molto positiva. Essendo nuovo, ci siamo confrontati sulle aspettative: le mie e le sue. Mi ha chiesto cosa mi aspetto da questa esperienza e cosa posso dare. Io sono una prima punta che ama prendersi responsabilità. Il mio lavoro è segnare e ne abbiamo parlato molto.”

Foto: instagram Juventus