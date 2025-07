David-Juve, che colpo! Una rincorsa da due anni, la rivelazione del 4 aprile e i passaggi successivi

02/07/2025 | 20:45:11

Jonathan David si appresta a essere il succulento colpo a parametro zero della Juventus, confermando tutte le nostre esclusive delle ultime settimane. Per la verità, come raccontato, la Juventus ci sta provando da quasi due anni, ma il contratto con il Lille aveva reso complicato l’assalto. Dallo scorso 4 aprile (dopo aver incassato la preferenza del canadese, alleghiamo uno stralcio del video di tre mesi fa) la Juventus ha ripreso a lavorare sottotraccia grande intensità e con la pazienza necessaria per arrivare al colpaccio. Prima la semina della vecchia gestione Giuntoli, poi il passaggio del testimone con lo stesso desiderio di andare fino in fondo. Queste le nostre esclusive in chiave Juve per il classe 2000 canadese, dopo la “chiave” rivelatesi poi decisiva del 4 aprile: il 24 maggio un passaggio fondamentale, avevamo titolato “la Juve insiste per David, summit fissato”, aggiungendo che la priorità era Osimhen ma che il club avrebbe voluto fare due attaccanti importanti, ben oltre la situazione legata a Kolo Muani tutta da decidere. Nei giorni precedenti il Napoli si era appostato con decisione su David, mollando presto la presa per motivi tattici, mentre la Juventus ha continuato a correre. Il 23 giugno l’avvisaglia di svolta (“la Juve prepara un nuovo contatto dopo due incontri con l’entourage”), poche ore dopo abbiamo aggiunto che i contatti sarebbero proseguiti in modo proficuo per arrivare a una soluzione. Il 25 giugno abbiamo svelato le manovre fisse da oltre un mese con il totale gradimento di David rispetto alle altre proposte. E poche ore dopo “dialoghi positivi, giornata proficua e possibile rivisitazione delle cifra extra ingaggio”. Il 27 giugno “un motivo in più per accelerare dopo i dialoghi positivi. Bisogna agire in fretta per un parametro zero così”. Insomma, i conti sono tornati tutti, malgrado ci fosse chi aveva dato negli ultimissimi giorni per “complicatissimo” l’approdo di Jonathan in Serie A, mettendosi a correre solo nel pomeriggio di ieri. Ora siamo quasi all’allineamento dei pianeti di calciomercato: Jonathan David è quasi un passaparola, aspettando gli attesi accordi formali e le visite per il trasferimento alla Juve. In settimana tutto andrà a posto…

Foto: Instagram David