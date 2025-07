David, il ct del Canada: “Lotterà per la classifica dei cannonieri. Rispetto a Vlahovic è un investimento pluriennale”

06/07/2025 | 10:08:24

David è un nuovo giocatore della Juventus dopo una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Jesse Marsch, ct del Canada, loda il suo centravanti e immagina un futuro brillante per lui alla Juventus, in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport ha detto: “Sono contento che abbia scelto il bianconero, in Italia troverà tutto quello che cerca. Lui e Osimhen sono una coppia da 50 gol. Jonathan ha tutto per ripetere i 25 gol anche alla Juventus. In Serie A ci sono grandi attaccanti, ma sicuramente David lotterà per la classifica dei bomber. Vlahovic? Lui è all’ultimo anno di contratto, mentre David è un investimento pluriennale. E poi Jonathan è duttile”.

Foto: instagram Juventus