David: “Il campionato italiano è molto diverso da quello francese, molto più tattico. I miei idoli? Drogba ed Eto’o”

30/07/2025 | 14:40:20

Prime parole da bianconero per Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus, che oggi ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale: “Negli ultimi anni ho cercato continuità nel mio percorso. Il campionato italiano è molto diverso da quello francese, più tattico e con una grande attenzione alla fase difensiva. È una sfida per chiunque, e questo mi stimola”, ha spiegato l’ex Lille. Parlando del fascino della Juve, David ha ammesso: “Questo club ha avuto tantissimi campioni, vere e proprie leggende. Penso a Cristiano Ronaldo, Dybala, Del Piero, Trezeguet… ce ne sono così tanti che è difficile citarli tutti”. Sulla scelta di approdare in Italia, ha chiarito: “Ogni campionato ha le sue sfide. Scegliendo la Juventus, è arrivata anche la possibilità di confrontarmi con la Serie A”. Il canadese ha anche raccontato le sue origini calcistiche: “Ho iniziato a giocare a calcio perché mio padre lo praticava. In Canada ci sono molti sport, ma io mi sono appassionato subito al calcio. È anche molto popolare nella mia famiglia, che viene da Haiti”. Infine, un pensiero sui suoi idoli d’infanzia: “Da bambino ammiravo tanti attaccanti, ma su tutti Drogba ed Eto’o. Erano diversi tra loro ma mi piaceva molto il loro stile di gioco. Oggi ci sono ancora tantissimi attaccanti fortissimi da cui imparare”.

Foto: insta david