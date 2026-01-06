David: “Iceman è tornato, felice per la vittoria. Il rigore sbagliato con il Lecce? Dispiace per i due punti persi”

06/01/2026 | 23:03:01

Jonathan David, autore di un gol e di un assist, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo: “Iceman è tornato? Si, è tutto tranquillo, dovevo fare quel gol, sono felice, però l’importante è essere tornati immediatamente a vincere. Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che mi spinge. La cosa più triste per me del rigore sbagliato sabato è che abbiamo lasciato 2 punti giù. Perché ho tirato cosi? Ho tirato tanti rigori e ogni volta cambio il modo di calciatore. Sono contento per il gol e la vittoria di oggi”.

Foto: insta david