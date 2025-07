David: “Ho scelto il numero 30 perché è il giorno del compleanno di mio padre. Sul mio ruolo…”

30/07/2025 | 14:43:41

Prosegue la presentazione ufficiale di Jonathan David alla Juventus: “Tutti da piccoli avevamo grandi sogni, ma molti si fermavano solo al gioco. La mia carriera non è frutto solo del talento: credo molto in ciò che faccio, sono una persona di fede. Per diventare professionisti servono dedizione, sacrificio e spiritualità”, ha sottolineato. Una scelta speciale anche per il numero di maglia: “Ho scelto il 30 perché è il giorno del compleanno di mio padre. È un omaggio importante per me e un bel messaggio da trasmettere”. Sul campionato e sugli obiettivi stagionali: “Ogni stagione può essere quella giusta. Il livello della Serie A è alto, ma per arrivare in fondo serve crederci. L’ambizione deve restare sempre la stessa”. David ha anche commentato il soprannome che lo accompagna: “Iceman? Funziona bene. Sono freddo, calmo nei momenti decisivi. Questa caratteristica mi aiuterà, soprattutto quando ci sarà pressione o servirà lucidità nell’ultimo passaggio”. Infine, un accenno al lavoro tattico svolto nei primi allenamenti: “Abbiamo già iniziato a lavorare su alcuni movimenti specifici. Al momento stiamo provando situazioni con un marcatore e una prima punta, ma naturalmente dipenderà dalle scelte del mister“.

Foto: insta david