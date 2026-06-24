David: “Ho 5 anni di contratto alla Juve. Voglio rimanere”

24/06/2026 | 14:40:40

David ha parlato con RSI, in vista del match tra il Canada e la Svizzera. Un Mondiale iniziato nel migliore dei modi per la punta della Juventus, che all’esordio ha firmato una tripletta. Adesso lo aspetta la sfida con l’esperta Selezione elvetica, dove affronterà Akanji: “La Svizzera ha esperienza in questi tornei ed è organizzata. Manuel è un grande difensore”. Infine sul suo futuro, l’attaccante non ha dubbi su dove giocherà l’anno prossimo: “Ho un contratto di 5 anni a Torino, quindi per quanto mi riguarda rimarrò”.

Foto: Instagram David