David: “Giocare un Mondiale in casa è stupendo. Proveremo a cambiare la nostra storia”

12/06/2026 | 16:00:42

Jonathan David, attaccante della Juventus e della Nazionale del Canada, ha parlato ai media locali in vista dell’esordio Mondiale contro la Bosnia-Erzegovina.

Le sue parole: “È incredibile giocare in casa, perché ovviamente ne abbiamo avuto un assaggio in Qatar, ma giocare in casa è una sensazione completamente diversa. Siamo così abituati a giocare a Toronto e Vancouver, con i nostri amici e le nostre famiglie sugli spalti e l’intero Paese a sostenerci… avere tutto questo sul palcoscenico più importante sarà fantastico”.

David ha poi descritto la squadra del Canada, che nella sua storia ai Mondiali non ha mai raccolto un punto: “La nostra squadra punta molto su velocità e potenza. Abbiamo molti ragazzi veloci e fisici e conosciamo bene le nostre qualità. Credo che sia proprio questo a renderci così forti… il fatto che non cerchiamo di essere ciò che non siamo. Siamo cresciuti molto da quando è arrivato Jesse Marsch, conosciamo la nostra identità, sappiamo che tipo di squadra siamo e penso che questo ci aiuterà parecchio”.

L’obiettivo non è solo sportivo: “Voglio che questo Mondiale cambi il calcio in Canada per sempre, per farlo diventare magari lo sport numero uno nel Paese”.

Foto: X Juventus