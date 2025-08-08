Juve, senti l’ex allenatore di David: “Jonathan è uno stakanovista. Segnerà tanto”

08/08/2025 | 10:05:07

La Juventus ha ingaggiato nella sua scuderia l’attaccante canadese Jonathan David. Una rivelazione nostra del 4 aprile. Del colpo bianconero, giunto a Torino a parametro zero, ne ha parlato il suo ex allenatore ai tempi del Lilla, Jocelyn Gourvennec (stagione 2021-22), ai microfoni de La Stampa: “La Juve non si è sbagliata. David è un grande professionista, un combattente, un giocatore talentuoso. È una persona piuttosto riservata, ma ha personalità, è molto intelligente e capisce tutto molto in fretta. È un regalo per ogni allenatore, perché non c’è bisogno di parlargli troppo. Gli si danno le indicazioni desiderate, lui le assimila e soprattutto le applica. E si mette sempre al servizio della squadra”. Sulle caratteristiche tecniche:“È un giocatore che corre molto, almeno 12 chilometri a partita. Ama aggredire l’avversario, andare a pressare. È molto astuto e bravo nei movimenti. È capace di attaccare la profondità, ma anche di abbassarsi alle spalle dei centrocampisti. In appoggio fa davvero cose molto interessanti. E, come si dice, ‘sente’ la porta, è uno che segna. Ha segnato molti gol, ma penso che possa concretizzare ancora di più”. Su cosa aspettarsi da David: “Non posso dire quanti gol segnerà, ma segnerà tanto, questo è certo. Lavora molto e quando si lavora tanto nel calcio si viene ricompensati. È chiaro che avrà più pressione, perché essere l’attaccante della Juve è una grande responsabilità. Ma lui sa come affrontarla”.

Foto: Instagram David