David, doppietta su rigore nel 2-2 in amichevole tra Canada e Messico

28/03/2026 | 20:20:09

Doppietta di Jonathan David nel 2-2 in amichevole tra Canada e Islanda. Il Canada sotto di due gol non si è perso d’animo né nel secondo tempo reagisce. Buchanan si conquista un calcio di rigore e Jonathan David si presenta dagli undici metri e riapre la partita. 8 minuti dopo è più precisamente al 75′ il giocatore della Juventus segna la sua doppietta personale sempre da penalty. Una prestazione che potrebbe ridare un po’ di fiducia all’attaccante canadese.

foto x juventus