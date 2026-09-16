David ci ha preso gusto: secondo gol consecutivo con l’Atletico Madrid

16/09/2026 | 19:49:26

Nel corso del primo tempo di Atletico Madrid-Osasuna, terminato in questi istanti, i colchoneros sono in vantaggio 1-0 grazie al secondo gol consecutivo di Jonathan David. L’ex attaccante della Juventus è stato abile a insaccare in porta un pallone recapitatogli da Grimaldo. Nell’azione, il canadese ha tirato a botta sicura un destro secco, inizialmente respinto dal portiere Aitor Fernandez, ma nella carambola la palla è schizzata nuovamente sui suoi piedi e l’ha indirizzata in fondo alla rete. Si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello segnato domenica in casa della Real Sociedad.

Foto: Sito Atletico