David brilla nella notte canadese, Qatar battuto 6-0

19/06/2026 | 09:53:10

Nella notte del Canada, David si prende il centro della scena con una tripletta, con cui affonda un indisciplinato Qatar, che finisce in 9: “Beh, il lavoro degli attaccanti è segnare. Se non segno ci sono critiche, se segno, allora è un’altra storia”. Lo juventino che ha esulato anche per la prima vittoria canadese al Mondiale: “Questo risultato, questa squadra, significa tutto. Ovviamente, abbiamo avuto la possibilità di giocare ai Mondiali anche in passato, ma non abbiamo vinto una partita, non abbiamo ottenuto nemmeno un punto. Adesso, invece, alla prima partita abbiamo conquistato un punto, mentre ora abbiamo conquistato anche una vittoria. Questo è un grande passo in avanti per quello che possiamo fare in futuro”.

Foto. Instagram David