David: “A fine stagione sarò libero. E annuncerò il mio futuro”

Con 12 gol e 3 assist realizzati in 20 partite di Ligue 1 in questa stagione, Jonathan David è la stella del Lilla ma lascerà il club francese a fine giugno, alla scadenza del suo contratto. Finora non l’aveva mai annunciato pubblicamente, ma nell’intervista rilasciata a Onze Mondial ha svelato i suoi progetti per il futuro: “Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò”, ha detto il 25enne attaccante canadese.

“Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare. Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata”.

Foto: Instagram David