D’Aversa: “Zero alibi, dobbiamo dimostrare che meritiamo una classifica diversa. Quagliarella? Tornerà al gol”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa doriana poco prima della partita contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Le prime partite in casa ci hanno visto giocare contro le squadre migliori del calcio italiano, ma questo non deve darci alibi. Dovremo iniziare la gara con energia, gare semplici in A non ce ne sono, dobbiamo dimostrare che meritiamo una classifica diversa”.

Su Quagliarella

“Quagliarella bisogna considerare che ha sempre giocato, non vedo un problema con il gol, li ha sempre fatti e li farà anche quest’anno. L’attaccante vive per il gol, il suo stato d’animo quindi può essere condizionato dal non trovarlo da un po’, ma resta un ragazzo esemplare e che sta dando il massimo”.

Foto: Twitter Sampdoria