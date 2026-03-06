D’Aversa: “Zapata e Simeone possono giocare insieme. Ho una coppia d’attacco importante”

06/03/2026 | 20:22:00

Roberto D’Aversa, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Simeone e Zapata hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio e cerco di sfruttare anche l’aspetto emotivo. La formazione è sempre dettata dal campo”.

Sarà una partita diversa rispetto a quella di domenica? “Sicuramente verrà interpretata in maniera diversa, non avendo un play cercheremo di far rendere meno il loro palleggio. La partita si prepara sempre in modo diverso, in base alle nostre caratteristiche ma anche a quelle degli avversari”.

Che facce ha visto in settimana dopo la vittoria? “Non abbiamo avuto molto tempo, in questo momento bisogna andare veloci ma devo dire che c’è stata molta abnegazione e applicazione nell’apprendimento dei concetti. Bisogna preservare e dare continuità all’atteggiamento, che deve rispecchiare il lavoro settimanale”.

Foto: sito Torino