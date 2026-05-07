D’Aversa: “Zapata, Adams e Pedersen saranno convocati. Maripan ha chiesto di esserci”

07/05/2026 | 15:06:05

Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha parlato così in conferenza stampa: “Zapata, Adams e Pedersen saranno convocati, poi vedremo il minutaggio. Zapata e Pedersen hanno avuto un percorso più pulito. Tutti e tre i ragazzi stringeranno i denti per esserci. Il 4 maggio va al di sopra delle proteste. Ho vissuto emozioni incredibili, c’è stato un silenzio assordante e anche il momento della lettura è stato emozionante. Maripan? Non si è allenato, ma ha dato disponibilità ad esserci. leri e oggi non si è allenato, ma ha chiesto di esserci: per me, è un bel segnale. Njie? Avendo a disposizione part time sia Zapata sia Adams, si può ragionare di partire con due punte. Quando c’è la disponibilità degli attaccanti, ho sempre giocato con le due punte. E molto probabilmente sarà così anche domani, Njie potrebbe partire dall’inizio: quando si comincia con le due punte, nei 90 minuti devi continuare ad avere lo stesso peso. A Udine non avremmo avuto la possibilità”.

foto x torino