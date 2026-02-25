D’Aversa sui social: “Il Torino, la storia del calcio e d’Italia. Mi emoziona sapere che ne faccio parte anche io”

25/02/2026 | 11:24:51

Il nuovo tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha voluto commentare l’inizio del suo nuovo incarico sul proprio profilo Instagram. Questo quanto scritto:

“Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d’Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torino”.

Foto: sito Torino