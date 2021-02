D’Aversa: “Spiace per il risultato dovevamo chiuderla, ma arbitraggio da rivedere”

Al termine della sfida pareggiata al Tardini contro l’Udinese, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky: “Credo che oggi ci deve essere sconforto per il risultato ma non per la prestazione perché abbiamo fatto una buona gara. Concedetemi però che anche qualcosa nella gestione della partita da parte dell’arbitro va rivisto, ma alcuni episodi possono condizionare la partita. Da una parte e dall’altra, ci sono stati episodi sia a nostro favore che contro di noi, ma con il risultato che c’era sul campo sicuramente ha influenzato nei nostri confronti. Poi guardiamo i cartellini, ci sono stati più gialli che falli”.

Su Kurtic e Gervinho fuori per scelta tecnica: “Con Gervinho avevo scelto di non farlo partire dall’inizio perché va centellinato nel minutaggio. Si è condiviso con lui il fatto di non partire oggi, va gestito durante la settimana e durante la partita. Poi si è presa la decisione di mandare in tribuna sia lui che Kurtic perché sono importanti e devono dare l’esempio con massima professionalità”.

Foto: sito Parma