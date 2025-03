D’Aversa: “Siamo stati superiori al Torino per occasioni create. Sconfitta immeritata”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Empoli, Roberto d’Aversa, ha così parlato: “Sotto l’aspetto delle occasioni create siamo stati superiori al Torino. Prima del loro gol abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio. Siamo qui a commentare l’ennesima sconfitta, questa sera credo immeritata”.

L’allenatore ha aggiunto. “Ora dobbiamo recuperare i giocatori che possono darci il loro contributo. Solo con il rientro degli altri credo che i risultati possano tramutarsi in positivi. Difficoltà nel segnare? Esposito ha migliorato il suo bottino rispetto agli anni scorsi, anche Colombo sta facendo bene. Ma tutti devono migliorare questo aspetto”.

D’Aversa prosegue. “La prestazione c’è stata. I ragazzi hanno concesso poco al Torino. Chiaro che poi una scintilla ci avrebbe riportato più in alto in classifica. Abbiamo tante assenze ma siamo legati alla zona salvezza. Da una parte c’è gioventù che può portare a commettere errori. Dall’altra parte però questo ti porta a giocare in modo più spensierato”.

L’allenatore conclude. “Abbiamo sprecato energie. Il passaggio del turno ci ha preso tante di esse ma la pausa ci servirà per recuperare delle alternative, i giocatori che sono infortunati”.

Foto: Instagram Empoli