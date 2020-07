D’Aversa: “Siamo in un momento d’emergenza sul fronte dei risultati. Inglese? Potrebbe partire dall’inizio”

Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club emiliano alla vigilia della sfida contro la Samp. Ecco le sue parole: “Punti? Sicuramente c’è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d’allarme: ognuno di noi deve avere l’orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa situazione. Mi auguro che ci siano la voglia, la determinazione e la cattiveria di portare a casa un risultato perché stiamo facendo un trend post-lockdown che potrebbe andare a rovinare tutto quello che di buono si è fatto prima. E siccome scotta ancora la passata stagione, quello su cui dobbiamo ragionare nella gara di domani è che con la partita di domani raggiungeremmo la salvezza matematica, miglioreremmo quanto fatto lo scorso anno e dunque di motivazioni ce ne sono abbastanza qualora non bastasse aver perso cinque partite su sei. Per uno sportivo deve esserci l’orgoglio di uscire da questa situazione. Inglese viene da un percorso per il quale, sicuramente, gli farebbe bene non partire dall’inizio. Viene da due spezzoni di partita dove ha fatto bene. E’ chiaro che l’emergenza può portarmi a farlo scendere in campo dall’inizio ma è una valutazione che mi riserverò fino all’ultimo momento. La cosa più importante è che lui sia prestativo e non si faccia male. Lì dove può esserci qualche difficoltà, troveremo una soluzione come abbiamo sempre fatto”.

FOTO: Sito Parma