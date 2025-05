D’Aversa: “Siamo a un punto di non ritorno. Non pensiamo di fare una scampagnata a Monza”

17/05/2025 | 16:15:25

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Monza: “Siamo ad un punto di non ritorno, 180 minuti alla gioia o al dolore. Dobbiamo lottare affinché si verifichi la prima ipotesi. Ho chiesto ai ragazzi di darmi il 200% e mi hanno risposto alla grande. Se vogliamo dare il giusto valore alla vittoria ottenuta con il Parma non dobbiamo fare altro che andare a Monza a fare risultato. Partita non semplice, lo dimostra la vittoria contro l’Udinese che hanno ottenuto nell’ultima sfida, le motivazioni fanno la differenza ora”.

Poi ha proseguito: “Per quanto riguarda Viti, Kovalenko, Solbakken ed Ebuehi oggi hanno fatto il primo allenamento con la squadra, ma valutiamo domani per quanto considerarli, in questo momento hanno fatto tutti la rifinitura. In questo momento abbiamo qualche acciaccato, altri stanchi o stremati, ma questi sono uomini e sappiamo tutti quanti quanto sia importante raggiungere il nostro traguardo e le possibilità che abbiamo. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra, l’ho sempre detto. Non respiravamo l’entusiasmo che c’è stato dopo la sofferta vittoria contro il Parma da tanto. Una vittoria meritata, anche se pure lì abbiamo rischiato di non portare a casa quanto meritassimo. Dobbiamo continuare a lottare per raggiungere il nostro obiettivo. Non dobbiamo pensare di fare una scampagnata a Monza, sarebbe un gravissimo errore. Ci siete passati voi qui ad Empoli come io da calciatore, il passato ci sia da insegnamento”.

Foto: Instagram D’Aversa