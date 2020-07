D’Aversa sfida il Bologna: “E’ un derby e va affrontato come tale. C’è rammarico per le sconfitte”

Alla vigilia della sfida di serie A contro il Bologna, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Gli emiliani, arrivano all’appuntamento dopo un caso di Covid-19 riscontrato tra i membri dello staff e ben quattro sconfitte consecutive. Ecco le parole del tecnico: “E’ venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo. Se si analizzano queste quattro sconfitte, il rammarico lo posso avere per il primo tempo della gara con la Fiorentina o per alcuni errori commessi anche a Roma dove eravamo passati in vantaggio e penso che, in altri momenti, il risultato lo avremmo portato a casa mentre adesso stiamo facendo un po’ di fatica soprattutto in quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto in questo campionato e ci hanno portato a fare 39 punti. Domani certamente sarà un Bologna arrabbiato, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Mihajlovic post-Sassuolo. Arrivano da una sconfitta pesante, interna, in un derby, nonostante però la partita precedente hanno fatto benissimo ribaltando il risultato in inferiorità numerica contro l’Inter. E’ una squadra con un mix di calciatori giovani e calciatori di esperienza, una squadra molto organizzata. E’ un derby e va affrontato come tale”.

FOTO: Sito ufficiale Parma