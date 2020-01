D’Aversa: “Sesto posto meritato, vittoria dedicata a Inglese. Kulusevski? Potenziale enorme”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese: “Ci tenevamo a dedicare una vittoria a Inglese oggi, purtroppo lo abbiamo perso per un altro lungo infortunio. I ragazzi hanno fatto una grande partita fino al 60′, poi abbiamo pagato un po’ di stanchezza e di problemi fisici, ma abbiamo saputo stringere i denti fino alla fine. Sesto posto? Non è facile, ci tengo a dire che la mia squadra merita pienamente la posizione che occupa in classifica. Nessuno ci ha regalato questo sesto posto. Kulusevski? A volte fa ancora delle cose in maniera frenetica, perché vuole sempre dimostrare quanto vale. Dejan però ha un potenziale enorme e ha margini di miglioramento importanti, è un calciatore completo. Voglio infine fare i complimenti all’arbitro, che oggi ha esordito in Serie A”.

Foto: sito ufficiale Parma