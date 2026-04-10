D’Aversa: “Se voglio restare al Toro? La mia volontà è di aprire un discorso con il club”

10/04/2026 | 16:09:24

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Qual’è il reale valore del Toro e perché non è stato espresso sul campo? Non posso rispondere io. Posso rispondere sul fatto che abbiamo valori importanti, i motivi per cui non sono stati espressi prima del mio arrivo non si possono sapere. Con me è stato un percorso importante e non scontato: quando sono arrivato la squadra era reduce dal 3-0 di Genova e la zona retrocessione era vicina, quando non sei abituato diventa tutto più difficile. Mi hanno convinto le qualità dei giocatori, stando a casa li avevo studiati, e i fatti ci stanno dando ragione. Tutti dobbiamo ragionare su cosa si è fatto in questo periodo per avere prestazioni e risultati, ora si continua a lavorare duramente per toglierci soddisfazioni. Dobbiamo ancora raggiungere l’obiettivo, giochiamo per salvarci. Se voglio restare? Il ruolo che ricopro mi porta a lavorare ogni giorno per l’obiettivo successivo, la prossima partita è sempre la più importante. Quando la società mi ha scelto, pur ragionando su un discorso di tre mesi, nella mia volontà c’è quella di aprire un discorso con il club”.

Foto: sito Torino