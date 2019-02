D’Aversa: “Sconfitta che ci deve far pensare. Il rigore revocato? Un po’ dubbio. Ora…”

Queste le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, a Sky Sport dopo il ko interno contro il Napoli: “Se non si inizia la partita al 100% la differenza diventa abissale. Sulle situazioni del gol si poteva far meglio, se si concedono cose del genere ad una squadra come il Napoli è dura. C’è stato un episodio su cui si poteva riaprire la partita, non cerchiamo alibi, ma il rigore revocato è un po’ dubbio e anche quello successivo su Gervinho. Ora la prossima partita sarà uno scontro diretto con l’Empoli, mi auguro che la sconfitta di stasera ci faccia pensare e ci faccia affrontare la prossima partita nel miglior modo possibile”.

Foto: sito ufficiale Parma