D’Aversa risponde alle critiche: “All’inizio del campionato eravamo dati per spacciati”

E’ un Roberto D’Aversa molto deciso quello che si presenta oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match casalingo contro l’Empoli in programma domani alle 18.00 al Castellani. Sentendo critiche sulla netta differenza mostrata dalla sua squadra tra primo e secondo tempo, il tecnico risponde a tono: “Questa domanda è offensiva nei miei confronti, perché li guardo per forza questi dati. Noi controlliamo e osserviamo tutto, nel momento in cui vengo qui sono convinto di quello che dico. Troveremo una Roma che ha spinta mentale forte, dopo la vittoria in Europa. Dobbiamo fare di tutto per metterli in difficoltà. Ci sono sette-otto ragazzi della Primavera, va considerato anche questo”.

Poi ha proseguito: “Allora oggi volete farmi arrabbiare. Noi lavoriamo sempre per migliorare tutto quello sui cui dobbiamo migliorare. All’inizio del campionato eravamo considerati spacciati, ora dobbiamo solo lavorare in maniera propositiva. Questi ragazzi hanno fatto tante cose positive, questo va sottolineato”.

Infine, su Silvestri: “Aveva fatto una buonissima prestazione, poi c’è stato l’episodio che può accadere. Queste sono valutazioni che facciamo ogni volta, a ogni errore non si può cambiare idea. Ma comunque deciderò chi far giocare”.

Foto: insta d’aversa