D’Aversa: “Rigore? Tocca prima il petto. L’errore è stato chiamare Guida al VAR, Caleta-Car non può tagliarsi il braccio”

29/11/2026 | 17:28:47

Roberto D’Aversa commenta il pareggio contro il Napoli a DAZN: “I ragazzi sono stati bravi, gli ho detto di giocare da squadra e lo hanno fatto. Sono soddisfatto anche se difficilmente faccio i complimenti dopo uno 0-0. Potevamo addirittura vincerla. Matic? Sulla gestione della palla è uno dei migliori in campo, ma sull’intensità mi ha sorpreso. Insieme a Berardi è uno dei pochi che vuole completare interamente l’allenamento altrimenti si sentirebbe in colpa. I giovani prendono esempio da lui. Rigore? La palla tocca prima il petto e poi il braccio. Guida è stato bravo e sono stati bravi a richiamarlo, è oggettivo e non si può sindacare su questo. Se gli vogliamo staccare il braccio glielo stacchiamo. L’errore grave è averlo richiamato al VAR”.

Foto: Instagram Sassuolo