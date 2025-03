D’Aversa: “Per noi allenatori Ranieri è un esempio di stile, di eleganza”

Oggi ha parlato Roberto D’Aversa allenatore dell’Empoli prima del match di domani contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Sulla Roma: “Sicuramente affrontiamo la squadra che ha fatto più punti nel 2025. Hanno una rosa che può far riposare i giocatori, non credo che sia una squadra stanca. In questo momento è la più forte, allenata da un grandissimo allenatore. C’era contestazione, è merito suo se la Roma è a questo punto. Dovremo mettere in atto le contromisure giuste che abbiamo provato in allenamento”.

Sulle assenze: “Può essere una possibilità, come usare Bacci o far partire Sambia. Sono valutazioni che farò all’ultimo momento, perché devo valutare anche per quanto concerne i cambi durante la partita. Sicuramente Cacace ha sempre fatto molto bene in quella posizione”.

Foto: sito Empoli