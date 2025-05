D’Aversa: “Per la salvezza dobbiamo versare lacrime e sangue”

03/05/2025 | 13:28:13

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio: “Domani ce la vedremo con una delle squadre migliori, ma dobbiamo andare in campo con la volontà di fare un risultato. La salvezza è ancora nelle nostre mani, ma dobbiamo trasformare le parole ai fatti”. Sulla corsa salvezza: “Sappiamo che dobbiamo versare lacrime e sangue, ci sarà da soffrire fino all’ultimo minuto. Dobbiamo raschiare il fondo del barile a costo di farci cadere tutte le unghie. Siamo ancora invischiati, lavoriamo per un obiettivo finale” le parole del tecnico dei toscani.

FOTO: Instagram D’Aversa