D’Aversa, parola d’ordine Samp: dimenticare i disastri dell’ultimo Parma

L’ultimo D’Aversa non ha lasciato il segno, anzi. E’ tornato a Parma soltanto perché c’era un contratto da onorare, sarebbe stato meglio lasciar perdere e magari rinunciare. Perché, tornando, ha fatto una brutta figura, la squadra era in caduta libera e con lui ha chiesto in modo orribile, ogni partita un supplizio. Adesso D’Aversa ha la possibilità di riscattarsi, il suo processo di crescita ha subito una fase di rallentamento anche importante. E la Samp gli darà la possibilità di rilanciarsi, mettendo da parte l’orribile epilogo di Parma. Proprio un altro D’Aversa rispetto a quello che aveva lasciato il segno, anche tatticamente con improvvisazione che il ritorno dal primo giorno di lavoro in casa Samp gli permetterà di cancellare. Almeno questa è la speranza del popolo blucerchiato.

Foto: Sito Parma