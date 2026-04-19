D’Aversa: “Oggi non volevamo perdere, felici di esserci salvati con largo anticipo”

19/04/2026 | 15:17:39

L’allenatore del Torino Roberto D’Aversa ha parlato così a DAZN dopo la sfida contro la Cremonese: “Il piano gara era diverso, ma ragioniamo sugli aspetti positivi dato che abbiamo fatto una buona gara fuori casa. Salviamo l’atteggiamento, con i ragazzi hanno dimostrato di non voler perdere la partita, e il fatto di essere salvi con largo anticipo avendo raggiunto i 40 punti. Non siamo stati puliti sul lato tecnico. Soprattutto Vlasic, che ha spesso fatto la differenza, ma anche Simeone. Abbiamo sbagliato troppo, patendo anche la temperatura in questa giornata molto calda”.

foto x torino