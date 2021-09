D’Aversa: “Oggi era una prova di maturità. Quaglia-Caputo? Possono giocare assieme”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prima vittoria stagionale ottenuta in trasferta sul campo dell’Empoli (3-0). Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Nel primo tempo sono partiti meglio loro e noi siamo stati bravi a non subire gol, c’è l’aspetto negativo di aver concesso troppo e quello positivo di non aver subito gol. Ho utilizzato Morten per aggredire in avanti, è bravissimo in questo, cosa che mi ha permesso di usare gli esterni come mezzali in fase difensiva. Colley e Yoshida sono tra i migliori difensori del campionato italiano, per avere questo gioco servono le caratteristiche e il gioco, ci stiamo lavorando sin da inizio stagione. I ragazzi cercano sempre di portare in campo quello che si prova durante la settimana, era importante vincere per affrontare al meglio la partita di giovedì, visto il calendario. Oggi ho chiesto una prova di maturità e dalla prima affrontiamo tutte le squadre con la voglia di vincere. Con l’Inter potevamo fare meglio in superiorità numerica quando Sensi ha lasciato il campo, sebbene la prova sia stata importante”.

Sull’intesa tra Caputo e Quagliarella

“Nel pre-gara si è parlato del problema del gol ma non sussiste. La prestazione di Fabio va elogiata perché ha fatto una grandissima partita, possono giocare insieme ma bisogna ragionare sugli equilibri e questo lo permettono gli esterni come Candreva e Damsgaard, quest’ultimo si sta sacrificando molto”.

Su Caputo

“È un giocatore importante, la società è stata bravissima a trattenere i big e a far arrivare Caputo e i due ragazzi giovani che faranno parlare di loro”.

Su Candreva a destra

“Sotto l’aspetto realizzato sì, giocando a piede invertito arriva più facilmente alla conclusione. Anche Damsgaard può giocare su entrambe le fasce, l’anno scorso ha fatto più cross di tutti in Serie A e poi dipende dalle situazione, in campo aperto Antonio può essere devastante”.

Foto: Twitter Sampdoria