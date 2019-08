D’Aversa: “Non mi risulta una trattativa Karamoh-Atalanta. Felice per Darmian”

Archiviato l’esordio in campionato con una sconfitta di misura contro la Juve, il Parma se la vedrà domani contro l’Udinese in trasferta. Così ha presentato la sfida in conferenza stampa il tecnico ducale Roberto D’Aversa: “Stiamo bene e siamo consapevoli di aver disputato una buona prestazione con la Juventus, anche se ci è mancato il risultato. L’Udinese affronterà la partita con grande entusiasmo. Ha concesso poco al Milan, giocando bassi e compatti e sfruttando le caratteristiche di alcuni giocatori: noi abbiamo perso con un calcio d’angolo, loro hanno vinto nello stesso modo. Possiamo avere delle difficoltà se non rimaniamo compatti, perché loro sfruttano molto l’ampiezza e dovremo cercare di contrastarli efficacemente. Karamoh proposto all’Atalanta? Non mi risulta nessuna proposta. Darmian è molto bravo e ha esperienza. Sono molto felice, ci aiuterà molto anche se domani non sarà a disposizione. Mercato chiuso? La domanda va fatta al direttore. La settimana scorsa avevamo cinque difensori, ora siamo più completi. Per domani, su Pezzella ho qualche dubbio, così come su Grassi e Kucka. Mi porterò questi dubbi fino alla fine, ma va bene così: quando la squadra migliora, i dubbi aumentano”.

Foto: sito ufficiale Parma