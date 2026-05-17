D’Aversa: “Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro. Marianucci si è fatto male al ginocchio”

17/05/2026 | 23:49:05

D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Cagliari: “Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro. Quando vogliamo dare dei segnali la gestione arbitrale deve essere uguali per tutti, anche noi abbiamo i nostri obiettivi. Marianucci? Non so l’entità dell’infortunio, ma sarebbe comunque uscito. Si è fatto male al ginocchio, farà dei controlli con il medico. Passi in avanti sotto l’aspetto del gioco e delle occasioni create si sono fatti, bravo Caprile su Adams. A volte abbiamo avuto troppa fretta e poi ci sono state delle decisioni così così come sulla mano di Folorunsho o sul fallo su Pedersen che forse era dentro, a prescindere lo si doveva fischiare”.

foto x torino