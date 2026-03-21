D’Aversa: “Non ho la bacchetta magica. Ma ho visto un grande Torino a San Siro”

21/03/2026 | 21:14:28

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la gara persa contro il Milan al Meazza.

Queste le sue parole: “Non ho la bacchetta magica. L’unica cosa che ho fatto con lo staff è lavorare su una squadra dal potenziale importante, con giocatori forti. Ho cercato di ridar loro fiducia. Si è pensato solo di lavorare quotidianamente ed è quello che stiamo facendo. La partita è una conseguenza”.

La difesa? “Abbiamo subito diversi gol, ma è anche vero che oggi nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo buttato via una partita che dal punto di vista dei numeri ci vede aver fatto meglio del Milan. Quando si fa una prestazione del genere, con possesso palla e azioni create, si deve ragionare sui miglioramenti da fare per tornare a casa con un risultati positivo accompagnato da questi numeri. Ho visto diverse partite del Milan qui in casa e secondo me in pochissime hanno fatto una prestazione così contro di loro”.

Cambio modulo? “Cercavo di comunicare ai ragazzi nel primo tempo che il Milan aveva cambiato sistema di gioco.. Ma non è il modulo che determina il risultato, solo che bisogna saper leggere le cose. Se andiamo a rivedere i due gol subiti si poteva fare meglio. Per merito di Maignan il Milan può portare a casa il risultato pieno”.

Salvezza? “È chiaro che non possiamo pensare che tutto ciò che è successo prima sia sistemato. Se siamo in questa situazione, un motivo c’è. Noi dobbiamo sistemare le cose e pensare solo a lavorare”.

È contento? “Giocare a San Siro per il Torino è normalità, farlo come l’abbiamo fatto noi stasera no”.

Foto: sito Torino