D’Aversa: “Non era facile riprendere la partita. Europa? Piedi per terra, prima la salvezza”

Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in casa del Torino: “L’aspetto positivo è che siamo andati sotto e abbiamo pareggiato la partita, è positivo il risultato. Sono stati commessi degli errori che andranno migliorati, soprattutto prendere gol su palla inattiva o il rigore evitabile. Dopo tre mesi c’è stata una bella partita da parte di entrambe. Loro sono una squadra molto fisica, siamo stati bravi a recuperare questa partita, non era facile. Europa? Se ci dobbiamo levare le soddisfazione dobbiamo prima raggiungere la salvezza, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E’ un campionato molto particolare. Kulusevski? Pur essendo giovane è molto maturo, è chiaro che ci sono delle regole che vanno rispettate. Su di lui varia molto l’ingaggio, percepirà di più il prossimo anno. Quello che deve fare adesso è dimostrare che la Juventus ha fatto l’investimento giusto”.

Foto: sito ufficiale Parma