D’Aversa: “Non c’è mai un limite al miglioramento. Infortuni? A Lourdes non abbiamo il tempo di andarci”

L’allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. “I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, concretizzando molto dal punto di vista realizzativo. Questo ci deve far capire che bisogna continuare a migliorare, dobbiamo riproporlo. La partita di domani è dura e difficile, bisogna ragionare sui singoli del Torino perché è una squadra forte”

Situazione Grassi: “Grassi farà parte dei convocati, poi vedremo il minutaggio”.

Visto l’ennesimo infortunio grave, avete programmato un viaggio a Lourdes?: “Un saluto per Pietro perché aveva recuperato certezze e condizione fisica, ci stava dando tanto. Sicuramente è un giocatore che ci mancherà, come Haas e Sazonov. Dispiace per chi ci è passato, da giocatore ci sono passato e in questo momento ti cade il mondo addosso. Ho parlato con lui cercando di rasserenarlo, è chiaro che ci può essere delusione. A Lourdes non abbiamo il tempo di andarci”.

Che squadra è il Torino?: “Inutile fare l’elenco dei giocatori, hanno forse accusato il contraccolpo della perdita di Zapata ma hanno tanti giocatori forti. Non possiamo ragionare sul loro momento. Noi non possiamo permetterci di sottovalutarli, li dobbiamo rispettare. Indipendentemente dalla posizione di classifica, dobbiamo avere il coltello tra i denti”.

Quanto potete migliorare?: “Non c’è mai un limite al miglioramento, dipende dalle aspettative e ciò che chiediamo a noi stessi. Non possiamo accontentarci, a Verona abbiamo giocato una grande partita ma dobbiamo metterla da parte. Tutto quello che facciamo fa la differenza se raggiungiamo l’obiettivo prefissato”.

Dovete migliorare sui calci piazzati?: “Se si vuole trovare un aspetto negativo, sì, è vero. Ci lavoriamo convintamente ma è un aspetto che va migliorato. I numeri sono eloquenti”.

Come vede Colombo ed Esposito?: “Hanno caratteristiche per giocare in varie posizioni del campo. Molto probabilmente partiranno loro due dall’inizio domani”

Foto: instagram d’aversa