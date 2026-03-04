D’Aversa: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte”

04/03/2026 | 17:08:21

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì contro il Napoli. Queste le sue parole:

“L’abitudine del Toro ad avere alti e bassi? E’ ciò che ho detto alla squadra dopo la Lazio. La storia di quest’anno dice che dopo le vittorie ci sono stati periodi negativi. Abbiamo giocato di sera e poi venerdì, c’è meno tempo per esaltarsi e abbiamo pensato a lavorare. Non abbiamo ancora fatto nulla. Novità nella formazione? Nella prima settimana abbiamo cercato di fare ciò che ci portasse dei vantaggi. Non si fanno mai le stesse, si ragiona anche sull’avversario: il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte. Sarà una gara diversa”.

Foto: sito Torino