D’Aversa: “Nei numeri e nelle occasioni abbiamo fatto meglio noi. Il responsabile della sconfitta sono io”

Il tecnico blucerchiato D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata in casa del Cagliari: “Se si vanno ad analizzare i numeri e le occasioni, abbiamo fatto meglio noi. Quello che conta è il risultato, che è di 3-1 per il Cagliari e quindi merito a loro. Per una questione di determinazione, ma non di sistema di gioco. Il Cagliari parte dal 3-5-2 per poi difendersi col 4-4-2. Ci sono stati degli episodi, come il palo di Candreva, che hanno influito sul risultato. I giocatori sono stati messi nelle loro posizioni”.

FOTO: Twitter Sampdoria