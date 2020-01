D’Aversa: “Meritavamo di più e c’è tanto rammarico. Noi meglio nella ripresa”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato dopo dopo la sconfitta contro la Juventus ai microfoni di Radio Rai: “Il rammarico è che se si ragiona su entrambe le partite anche se la Juve è diversa da quella del girone di andata, abbiamo finito con zero punti e meritavamo di più, una squadra esperta come la nostra che vuole salvarsi, sia sul primo gol che sul secondo può fare meglio. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e il rammarico è per il risultato non per la prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto bene la fase difensiva ma abbiamo avuto qualche problema in costruzione, nel secondo invece la squadra si è espressa bene in entrambi le fasi, potevamo far meglio ma nella ripresa ha finito in crescendo e aver messo in difficoltà questa Juventus ci deve dare la convinzione che facendo le cose in maniera determinata possiamo fare bene. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su una palla recuperata e sapevamo che la Juve è brava a recuperare palla appena la perde, nella circostanza del gol abbiamo subito in uscita, è un errore di concetto più che fase difensiva. Nel reparto avanzato mancavano diversi giocatori, abbiamo ragionato sul tipo di partita e sugli avversari e la cosa più importante è stato chiudere in crescendo. La Juve poi è una squadra molto forte e le difficoltà sono normali”.