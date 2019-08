D’Aversa: “Juve? Meglio affrontarla quando ha vinto lo scudetto. Dispiace per Sarri”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: “Tutti quanti domani guarderanno questa partita, da parte nostra c’è la voglia e l’entusiasmo di affrontare questa squadra. Chi pratica sport ha sempre voglia di misurarsi, non sempre i più forti escono col risultato positivo. Ho un gruppo di ragazzi che lavora duramente, sarà una gara difficile e diversa da quelle disputate fino ad ora. Kucka stamattina ha svolto l’allenamento con la squadra ed è convocato ma è impensabile un debutto dall’inizio. La città tiene molto a questa partita, l’obiettivo contro la squadra più forte del campionato è fare punti, dovremo fare la partita perfetta e sono sicuro che ci sarà la spinta del pubblico. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa dei punti. Sarri? Dispiace quando un allenatore debba saltare le gare per motivi di salute, detto questo il giorno della partita l’allenatore può incidere poco rispetto al lavoro in settimana, ma guai a sottovalutare l’avversario. Dovremo essere bravi a lavorare col nostro DNA. Meglio affrontare la Juventus ora? E’ meglio affrontarla quando ha vinto lo scudetto. Noi possiamo incidere solo sulla nostra prestazione, non avre Kucka e forse Grassi dispice. In molti esordiranno domani, da Hernani a Brugman. La Juventus è fortissima, non pensiamo di avere vantaggi”.

Foto: sito ufficiale Parma