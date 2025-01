D’Aversa: “L’esclusione di Vasquez? Deve capire cosa vuol dire giocare per l’Empoli”

Il tecnico dell‘Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 nello scontro diretto in casa contro il Lecce.

“L’analisi è molto semplice, una squadra che vuole salvarsi non può scendere in campo come lo abbiamo fatto noi nel primo tempo. Mi assumo tutta la responsabilità di questo atteggiamento. La partita di oggi ci deve far capire che se noi giochiamo con l’atteggiamento del secondo tempo allora riusciamo ad andare oltre i limiti e a lottare per l’obiettivo, altrimenti è difficile. La scelta di Seghetti? L’ultimo dei miei pensieri è la scelta del portiere oggi. Dopo il 2-0 è stato bravissimo, ha salvato un paio di occasioni. Vasquez aveva bisogno di un turno di riposo per ritrovare serenità e per capire cosa significa giocare per l’Empoli”.

Sulla rosa corta: “Nell’intervallo non è che potevo intervenire sul mercato… Non parlo di rosa lunga o rosa corta, io devo ragionare sul perché e ribadisco che mi assumo la responsabilità del primo tempo. Non parlo di un singolo, parlo di tutta la squadra. In undici minuti abbiamo buttato via la partita. Nel secondo tempo c’è stato un momento in cui gli avversari sono rimasti 3 minuti nella propria area… Dobbiamo essere più cattivi, più determinati e più decisi. Nulla da togliere al Lecce, nel primo tempo ha certamente meritato, a noi mancano questo tipo di vittorie un po’ più sporche. Le partite si possono perdere, ma non voglio più vedere l’atteggiamento del primo tempo anche se ribadisco che la responsabilità è solo mia. Nel primo tempo ho detto di giocare con coraggio, di sbagliare anche, preferisco gli errori con personalità e coraggio piuttosto che magari tornare indietro con un passaggio. Una squadra che si deve salvare e perde le seconde palle è normale che una partita non la vinca. Indipendentemente dal sistema di gioco, quello che determina il risultato è come si affronta la partita. E se lo facciamo come nel primo tempo il risultato non si porta a casa”.

Su Ismajli: “Ha avuto un intervento durante la settimana, probabilmente ha avuto qualche problema di giramento di testa dovuto all’intervento. Non poteva utilizzare del tutto la mano, probabilmente ha pagato questo. E’ un ragazzo che va solo elogiato perché dà tutto. La squadra forse ha pagato questo, ma non può essere un singolo giocatore a trasmettere il giusto atteggiamento”.

Foto: Instagram D’Aversa